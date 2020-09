LVMH blaast overname Amerikaanse juweliersketen Tiffany af

Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) blaast de voorgenomen overname van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany ter waarde van meer dan 16 miljard dollar af. LVMH wijst daarbij op vertragingen bij het overnameproces dat in november afgerond zou moeten worden. Tiffany zet nu juridische stappen tegen LVMH.

De overname werd in november vorig jaar aangekondigd en was al goedgekeurd door de aandeelhouders van Tiffany. LVMH was lange tijd op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden op de Amerikaanse markt en de overname van Tiffany zou daar veel bij helpen. Het luxeconcern is in handen van oprichter en topman Bernard Arnault en bezit onder meer merken als Dior, Louis Vuitton en Sephora.

Maar de afgelopen tijd waren er steeds meer twijfels of de overname daadwerkelijk door zou gaan, mede door zorgen bij LVMH over de verslechterde marktomstandigheden in de Verenigde Staten door de coronacrisis. Daardoor zou LVMH de oorspronkelijke prijs te hoog vinden.

LVMH zegt dat de Franse overheid had gevraagd de overnamedeal uit te stellen vanwege mogelijke Amerikaanse importheffingen op Franse goederen. Daardoor kan de deadline voor afronding niet worden gehaald, aldus LVMH. Tiffany zou LVMH ervan verdenken bewust het overnameproces te hebben vertraagd om zo een lagere prijs af te kunnen dwingen. De juweliersketen wil nu bij een Amerikaanse rechtbank afdwingen dat de overname alsnog doorgaat.

Tiffany werd in 1837 opgericht door juwelier Charles Lewis Tiffany. De bekendste winkel van de onderneming is het ultrachique filiaal op Fifth Avenue in New York.