Omzet groothandels daalt voor het eerst in jaren

Nederlandse groothandels hebben voor het eerst in bijna vijf jaar als gehele sector minder omzet geboekt. In het tweede kwartaal daalde de omzet met ruim 9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral bij de handelaren in olie vielen vanwege de coronacrisis rake klappen. De omzet in die sector halveerde bijna op jaarbasis. Grossiers in non-food boekten ruim 14 procent minder omzet. Maar ook groothandels in industriemachines hadden te maken met een flinke min van bijna 10 procent.

Handelaren in landbouwproducten, zoals granen, planten en bloemen, zagen hun opbrengsten in het tweede kwartaal juist toenemen. In die branche steeg de omzet met ruim 23 procent, vooral vanwege een toename in de export van sojabonen.

In het tweede kwartaal gingen er 110 bedrijven in de groothandel failliet, tegen 78 bedrijven in het eerste kwartaal van 2020. Dat was het laagste aantal sinds het CBS het aantal faillissementen in de sector bijhoudt.