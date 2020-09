Democraten blokkeren Republikeins wetsvoorstel voor coronasteun

Een Republikeins voorstel voor coronasteun is in de Amerikaanse Senaat geblokkeerd door de Democraten. Die laatste partij vindt het bedrag dat met het nieuwe noodpakket is gemoeid veel te laag. In de Amerikaanse politiek is al maanden sprake van een impasse als het gaat om een akkoord over nieuwe economische steunmaatregelen.

Het voorgestelde steunpakket van de Republikeinen, die een meerderheid hebben in de Senaat, zou een omvang tussen circa 500 miljard en 700 miljard dollar hebben. Dat is maar een fractie van de 2,2 biljoen dollar die de Democraten voorstaan. Het is ook veel lager dan een eerder steunplan ter waarde van 1 biljoen dollar waar de Republikeinen deze zomer mee kwamen.

Om het voorstel in de Senaat te behandelen, was een meerderheid van minstens 60 van de 100 stemmen nodig. Het aantal voor-stemmen bleef slechts steken op 52. Daarmee is de kans groot dat er geen overeenstemming komt in het Amerikaanse Congres voordat Senatoren zich vooral gaan bezighouden met campagnes voor hun herverkiezing in november.