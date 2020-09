Europarlement dreigt handelsdeal met Londen te torpederen

De onrust over een nieuwe Britse brexitwet kan ook grote gevolgen hebben voor het handelsoverleg tussen Londen en de EU. Het Europees Parlement (EP) zal een eventuele handelsdeal niet goedkeuren als de Britse regering zich niet houdt aan de eerdere afspraken over de brexit, waarschuwen de leiders van alle grote fracties.

Het EP, wiens zegen vereist is mochten Brussel en Londen toch tot een handelsakkoord weten te komen, kan het nieuwe Britse wetsvoorstel volgens de fractievoorzitters niet over zijn kant laten gaan. De wet is “duidelijk een ernstige en onaanvaardbare schending van het internationaal recht”, stellen ze. Alleen al de dreiging van zo’n wetsvoorstel is volgens hen reden om niet in te stemmen met een overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwe brexitwet, die nog moet worden behandeld door het Britse parlement, zorgt al dagen voor onrust. De Britse regering komt met de wetgeving terug van afspraken over het handelsregime in Noord-Ierland. Londen wil dat Britse ministers eenzijdig bepaalde besluiten kunnen nemen om de handel tussen verschillende delen van hun land in goede banen te leiden. Het EP wil dat Londen het vorig jaar gesloten scheidingsverdrag gewoon uitvoert en niet naar eigen smaak toepast.

Het Verenigd Koninkrijk verliet de EU eerder dit jaar, maar houdt zich tot het eind van het jaar nog aan Europese regels. Dat moet Londen en Brussel tijd geven om te onderhandelen over de toekomstige handelsrelatie. Het juist deze week hervatte overleg verliep al stroef, en komt nu verder onder druk te staan door het nieuwe wetsvoorstel.

De wet heet Internal Market Bill (Interne Markt Wet) en is volgens de Britse regering nodig om “banen en handel te beschermen” als volgend jaar de overgangsperiode na de brexit achter de rug is. Brussel eist dat de gewraakte delen van het wetsvoorstel nog deze maand van tafel gaan en ook in de Britse politiek klinkt veel kritiek op het voorstel.

De tijd begint ook te dringen, brengt het EP in herinnering. Het geeft een handelsdeal ook alleen zijn zegen als het de overeenkomst zorgvuldig heeft kunnen beoordelen. Als de onderhandelaars het pas na eind oktober eens worden en het op een haastklus aankomt, zal het EP zich daarvoor niet lenen.