Petitie voor heldere reisadviezen al 10.000 keer ondertekend

Een petitie voor “heldere en genuanceerde” reisadviezen voor Nederlandse vakantiegangers en de reisbranche is binnen 48 uur al ruim 10.000 keer ondertekend. Dat melden de opstellers ervan, reisbladen TravelPro en TravMagazine in Hilversum.

De petitie, waarin tevens wordt gevraagd om reisadviezen die zijn afgestemd op Europees niveau, wordt vrijdag in Den Haag aangeboden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De overhandiging is vanaf 11.00 uur te volgen via een livestream op de Facebook-pagina van beide bladen.

Vrijdagmiddag (13.00-15.00 uur) wordt in Den Haag ook een ludieke actie gehouden, waarbij medewerkers van de reisbranche met rolkoffertjes in het centrum rondlopen om aandacht te vragen voor de benarde situatie waarin de reissector zich bevindt.

De huidige reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken houden namelijk niet genoeg rekening met vakantiegangers en de reisbranche, vindt uitgever van de reisbladen en initiatiefnemer Tom van Apeldoorn. “Met ongenuanceerde reisadviezen die afwijken van de ons omringende landen gaat de wereld op slot”, schrijft de uitgever. “Niet alleen reizigers zijn hiervan de dupe, maar zeker ook de reisbranche, die al zo zwaar wordt getroffen door de coronacrisis.”

De aanleiding voor de actie is het recente reisadvies voor de Griekse eilanden. Dat veranderde dinsdag van geel naar oranje, waardoor alleen noodzakelijke reizen nog kunnen.

De reisbranche wil een advies per eiland, zoals het Verenigd Koninkrijk dat bijvoorbeeld doet. “Leg aan de vakantieklant maar eens uit waarom je uit Nederland niet naar de Griekse eilanden zou mogen, terwijl Duitsers gewoon op Kreta op vakantie kunnen.”