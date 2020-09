‘Weinig vertrouwen in verbetering koopkracht’

De meeste Nederlanders geloven niet dat ze er volgend jaar in koopkracht op vooruitgaan. Dat maakt televisieprogramma EenVandaag op uit een peiling onder zijn eigen panel. Zeven van de acht ondervraagden denkt negatief over verbetering van de koopkracht, terwijl het Centraal Planbureau (CPB) wel een plus voorziet voor het merendeel van de bevolking.

Slechts 11 procent verwacht wel meer geld te besteden te hebben. Ongeveer evenveel ondervraagden verwachten dat hun financiƫle situatie gelijk blijft (44 procent) als dat ze verwachten dat die verslechtert (43 procent). Vooral ondernemers en mensen met een relatief laag inkomen zijn somber gestemd.

Die stemming had mogelijk ook samen met de verwachtingen rond het coronavirus. Zo’n twee derde van de panelleden van EenVandaag denkt dat er een tweede coronagolf komt, terwijl het kabinet daar bij de schattingen niet op rekent.