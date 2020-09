Bescheiden winsten bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag kort na de openingsbel licht in de plus. Daarmee herstellen de belangrijkste beursgraadmeters enigszins van de verliezen op maandag, toen oplopende coronabesmettingen in West-Europa de vrees voor hernieuwde lockdowns in grote economieën aanwakkerden. Beleggers richten hun blik nu onder andere op een verklaring van Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse koepel van centrale banken, in het Congres.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de opening van de sessie 0,4 procent hoger op 27.251 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3302 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 10.836 punten.

Powell meldde in een vooraf gepubliceerde verklaring dat het pad naar economisch herstel van de coronacrisis lang en erg onzeker is. Er zijn wel veel economische indicatoren die wijzen op verbetering, maar de werkgelegenheid en de economische activiteit in de Verenigde Staten liggen nog altijd behoorlijk onder het niveau van voor de crisis, aldus Powell.

Naar verwachting zal Powell ook wijzen op de verantwoordelijkheid van de regering en de politiek om met fiscale steun te komen. Democraten en Republikeinen liggen al maanden met elkaar overhoop over een nieuw steunpakket tegen de coronacrisis.

Tesla ging 3,5 procent omlaag in de aanloop naar zijn evenement Battery Day. Voorafgaand aan de presentatie van nieuwtjes over zijn accutechnologie temperde topman Elon Musk de verwachtingen rond het kunnen van Tesla op het vlak van auto-batterijen. De maker van elektrische auto’s zal de komende jaren nog niet zelf op grote schaal accu’s voor elektrische auto’s maken, twitterde Musk maandag.

Branchegenoot Nikola verloor 1,7 procent, na een verlies van ruim 19 procent op maandag. Beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) begon recent een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf en oprichter Trevor Milton is teruggetreden als voorzitter bij Nikola.