Vakbond twijfelt aan haalbaarheid deadline herstelplan KLM

De grootste vakbond voor cabinepersoneel bij KLM twijfelt er openlijk aan of de luchtvaartmaatschappij voor de deadline van 1 oktober wel een herstelplan kan aanbieden aan het ministerie van Financiën. In de maandag gehouden onderhandelingen over een sociaal plan voor personeel dat wordt ontslagen, is volgens de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) amper vooruitgang geboekt.

KLM zit middenin onderhandelingen met vakbonden over bezuinigingen en de voorwaarden voor massa-ontslag bij personeel. De luchtvaartmaatschappij kreeg 3,4 miljard aan steun toegezegd van het kabinet, maar in ruil voor die leningen en kredietgaranties eiste Den Haag wel dat KLM de kosten structureel met 15 procent zou verlagen. Van de 33.000 banen verdwijnen er daardoor tussen de 4500 en 5000.

De VNC is naar eigen zeggen akkoord gegaan met een loonoffer door personeel volgens de eisen van de overheid, zij het knarsetandend omdat de bond niet bij gesprekken met het kabinet was betrokken. De vakbond eist nu dat KLM een terugkeerregeling opzet voor personeel dat vertrekt, mochten de zaken na de coronacrisis weer beter gaan. De luchtvaartmaatschappij wil bij zo’n terugkeerregeling ex-medewerkers alleen onderaan de salarisschaal laten beginnen, en daar is de VNC tegen. Ook eist de bond een ruimere ontslagvergoeding dan KLM nu aanbiedt.

“Al met al is er in dit overleg geen enkele vooruitgang geboekt en is dit wat ons betreft een gemiste kans om stappen te maken en spijkers met koppen te slaan”, stelt de bond. Woensdag vindt het voorlaatste overleg plaats, aldus de VNC.