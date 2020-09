AH vangt met nieuw distributiecentrum explosieve onlinegroei op

Albert Heijn heeft in Bleiswijk zijn zevende distributiecentrum voor de verwerking van onlinebestellingen geopend. De supermarktketen ziet de vraag bij klanten om boodschappen aan huis te bezorgen stevig groeien, maar heeft daar nog altijd geen winstgevende tak van weten te maken.

Volgens directeur e-commerce Philip Padberg van Albert Heijn is het aantal onlinebestellingen het afgelopen jaar met ongeveer 50 procent gestegen. De bezorgcapaciteit moest daarom versneld omhoog, dus bouwde de supermarktketen er een nieuw zogeheten Home Shop Center (HSC) bij. “Mede door het coronavirus kon onze recent geopende HSC in Amsterdam niet tegen de vraag opboksen”, aldus Padberg tijdens de opening. Het in Oosterhout gelanceerde Home Shop Center is samen met de locatie in het Zuid-Hollandse Bleiswijk bijna een jaar eerder dan gepland opgeleverd.

Toch heeft Albert Heijn moeite om van onlineverkoop een winstgevend proces te maken. Padberg erkent: “Het blijft een financiële uitdaging. Er zijn veel kosten gemoeid bij onlinedistributiecentra. Maar met de huidige groei in het achterhoofd ziet de lange termijn er positief uit.” Met zeven HSC’s heeft Albert Heijn nu meer distributiecentra gericht op onlinebestellingen dan voor de bevoorrading van fysieke winkels. Daar heeft de super er verspreid over Nederland zes van.

Tegelijkertijd lanceert Albert Heijn woensdag de nieuwe bezorgservice Albert Heijn Compact. Deze besteldienst richt zich op kleinere bestellingen voor kleinere huishoudens, en start in eerste instantie alleen in Haarlem. Boodschappen worden al vanaf 35 euro gratis thuisbezorgd en het assortiment is een vierde van het normale scala. Klanten moeten hiervoor een aparte app voor AH Compact bestellingen downloaden.