Claim van 300 miljoen voor Airbnb na uitspraak Hoge Raad

Airbnb heeft een schadeclaim van 300 miljoen euro gekregen vanwege ten onrechte in rekening gebrachte servicekosten. Dat meldt advocaat Adriaan de Gier, die door het claimbedrijf Servicekostenterug.nl is ingehuurd om de claim te incasseren. De Gier denkt dat de kans groot is dat het verhuurplatform de claim moet gaan betalen, vanwege een uitspraak die de Hoge Raad vrijdag deed.

De Hoge Raad ziet het huren van een woning via Airbnb namelijk niet als “het boeken van een reis” of “verhuur van vakantieverblijven” zoals het verhuurplatform het noemt. Daardoor gelden voor Airbnb dezelfde regels als voor andere bemiddelaars in verhuur van woonruimte, en mag de verhuurder geen dubbele kosten rekenen.

Servicekostenterug.nl diende de schadeclaim in voor tienduizenden huurders van Airbnb die bij hun boeking servicekosten hadden betaald. Airbnb rekent voor elke overnachting twee keer servicekosten: aan de huurder én aan de verhuurder. Volgens de Nederlandse wet is het echter verboden om aan twee kanten een vergoeding voor bemiddeling in rekening te brengen.

Huurders kunnen zich gratis bij de belangenorganisatie aanmelden om kosten terug te krijgen.