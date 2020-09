Duits OM klaagt nog eens acht VW-medewerkers aan om dieselaffaire

Openbaar aanklagers in Duitsland hebben nog eens acht medewerkers van Volkswagen aangeklaagd op verdenking van betrokkenheid bij het dieselschandaal van het autoconcern. Bij de nieuwe beschuldigden zitten leidinggevenden van Volkswagen, meldde het parket van Braunschweig.

De verdachten worden ervan beschuldigd tussen het najaar van 2006 en september 2015 betrokken te zijn geweest bij de installatie van software die de uitstootwaarden van dieselmotoren manipuleerde bij tests. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie spoorden ze anderen ertoe aan die software te installeren of ondersteunden ze het. De verdachten wordt ook kwalijk genomen dat ze het gebruik van de sjoemeltechnologie niet tegenhielden, terwijl ze wisten dat het om een illegale praktijk ging.

In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen jarenlang gebruik maakte van software die dieselmotoren bij emissietests schoner liet lijken dan ze in werkelijkheid waren. Justitie in Duitsland onderzoekt in totaal enkele tientallen personen wegens betrokkenheid bij de zaak. Een van hen is Martin Winterkorn, de voormalige topman van Volkswagen die het bedrijf leidde toen het schandaal bekend werd. Onlangs gaf de rechtbank van Braunschweig groen licht voor een strafproces tegen Winterkorn, waardoor de oud-topman zich openlijk moet verweren tegen de fraudebeschuldigingen.