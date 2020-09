Inspectie stuit op misstanden truckers, vakbond wijst naar IKEA

De Inspectie SZW is bij een controle in Geleen gestuit op misstanden bij vrachtwagenchauffeurs in dienst van een Litouws bedrijf. De truckers gaven aan periodes van twee maanden in hun cabine te werken en te leven, zonder voorzieningen als elektriciteit, douches of wc’s. Volgens vakbond FNV reden de chauffeurs veelal in opdracht van IKEA.

De controle maakte deel uit van een internationale actie, waarbij ook in de grensstreek in België inspecties werden gedaan. De chauffeurs verklaarden dat zij, door het gebrek aan voorzieningen, hun behoefte in de struiken van een Geleens parkeerterrein doen. Om te wassen moesten ze zelf water meenemen. De truckers krijgen volgens de Inspectie SZW per dag 65 euro betaald, ongeacht de uren die zij werken. Ook krijgen zij mogelijk geen onkostenvergoeding of vakantiegeld.

De Inspectie SZW kon niet bevestigen dat de chauffeurs vooral voor IKEA rijden, omdat bij lopend onderzoek nooit bedrijfsnamen worden gemeld. Wel schrijft de instantie dat veel opdrachten van “een meubelgigant” komen. Mocht het tot boetes komen naar aanleiding van de controles, dan zijn die overigens voor de werkgever en niet voor de uiteindelijke opdrachtgevers.

FNV is niettemin kritisch op de rol van IKEA, die uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs in de hand zou werken. Een stichting van de vakbond onderzocht de afgelopen maanden transporten van IKEA in West-Europa. Daaruit zou naar voren zijn gekomen dat chauffeurs op Belgische parkeerplaatsen van IKEA in hun vrachtwagens bivakkeerden. Daarnaast zouden chauffeurs de opdracht hebben gekregen om in het weekend van België naar Nederland te rijden, om zo controles van Belgische inspecties te ontlopen.

Vakbonden in Nederland en België beschuldigen IKEA al langer van uitbuiting van buitenlandse chauffeurs. Volgens Edwin Atema van FNV ging de woonwinkelgigant in het verleden wel in gesprek met vakbonden over betere arbeidsomstandigheden, maar werd vervolgens niets gedaan met de kritiek van de bonden.

IKEA was niet direct bereikbaar voor commentaar.