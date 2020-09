Kabinet verdedigt derde ronde coronasteun in Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het derde steunpakket voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De nieuwe maatregelen moeten gaan gelden van oktober tot medio volgend jaar. De bedoeling is niet alleen dat banen behouden blijven, maar ook dat mensen die ontslagen worden aan ander werk worden geholpen.

Het is het derde steunpakket pakket waarmee het kabinet het bedrijfsleven wil helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Tot dusver konden de ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiƫn) en Eric Wiebes (Economische Zaken) rekenen op Kamerbrede steun voor hun plannen.

Met name met de PvdA en GroenLinks lijkt het kabinet bereid zaken te doen om opnieuw extra steun te vergaren. Koolmees en Hoekstra gingen woensdag voor de tweede keer langs bij de partijleiders Lodewijk Asscher en Jesse Klaver om hun wensen nog eens aan te horen. Zij toonden zich na afloop “optimistisch” over het debat.

Woensdagavond laat kondigde Koolmees in een brief aan dat er regionale mobiliteitsteams komen om mensen intensief te begeleiden naar ander werk. Daarin werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV, werkgevers en vakbonden samen om mensen concrete hulp te bieden elders aan de slag te kunnen gaan. Vooral de PvdA had vorige week aangedrongen op een soort werkgarantie.

Hoekstra zei wel dat het pakket, waar werkgevers en vakbonden eerder al mee akkoord gingen, “grosso modo” intact zal blijven. “De andere kant is dat als je met partijen in gesprek gaat, dat je dan ook de bereidheid moet hebben te luisteren en te kijken of je ze nog tegemoet kunt komen.”