Nikkei lager na verkoopgolf op Wall Street

De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw met verlies geëindigd. Beleggers verwerkten de verkoopgolf op Wall Street, waar de grote Amerikaanse technologiebedrijven na een kortstondige opleving weer van de hand werden gedaan. De stemming werd verder gedrukt door de zorgen over een vertraging van het wereldwijde economische herstel door het oplopende aantal coronabesmettingen. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten eveneens flinke verliezen zien.

De Nikkei in Tokio sloot 1,1 procent lager op 23.087,82 punten. Vooral de Japanse staalbedrijven en automakers, die sterk afhankelijk zijn van de economische ontwikkelingen, stonden onder druk. De staalfabrikanten JFE Holdings en Kobe Steel verloren 6,1 procent en 4,3 procent. Autobouwer Honda en truckmaker Hino Motors zakten respectievelijk 4,2 procent en 3,3 procent. Techinvesteerder SoftBank daalde 4,5 procent na de forse koersverliezen onder Amerikaanse techbedrijven.

De hoofdindex in Shanghai leverde tussentijds 1,7 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,9 procent. De Chinese smartphonemaker Xiaomi raakte 4,1 procent kwijt en technologieconcern Tencent daalde 1,6 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney zakte 0,9 procent.

De Kospi in Seoul ging 2,6 procent achteruit door een heropleving van de geopolitieke spanningen met buurland Noord-Korea. Volgens persbureau Yonhap hebben Noord-Koreaanse militairen begin deze week een vermiste Zuid-Koreaanse functionaris doodgeschoten. Het zou voor het eerst sinds juli 2008 zijn dat een Zuid-Koreaanse burger in Noord-Korea is gedood.