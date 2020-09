Amsterdamse beurs beperkt verlies tot minimum

De aandelenbeurs in Amsterdam is met minieme verliezen gesloten, tegen een achtergrond van een oplopend aantal coronabesmettingen in Europa. Elders in Europa was het sentiment overwegend negatief. De verliezen aan het slot waren veel minder groot dan eerder op de dag. Beleggers leken zich op te trekken aan tussentijdse winsten op Wall Street. Premier Mark Rutte kondigde voor meer regio’s in Nederland beperkende maatregelen aan wegens sterk stijgende coronabesmettingen.

De AEX-index sloot een fractie lager op 540,91 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 785,05 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 1,1 procent, terwijl Londen er een plus van 0,3 procent uitsleepte.

Bierbrouwer Heineken sloot 0,6 procent lager, na winsten eerder op de dag. Kort na de bekendmaking van beperkende maatregelen voor de horeca in meer regio’s in Nederland daalde het aandeel snel, maar herstelde later ook weer.

Techinvesteerder Prosus was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 1,7 procent. Galapagos was koploper met een winst van bijna 3 procent. Het middel Jyseleca, ook wel bekend als filgotinib, van de biotechnoloog en partner Gilead is goedgekeurd in Japan voor de behandeling van reumatoïde artritis, een auto-immuunziekte.

In de MidKap zette luchtvaartcombinatie Air France-KLM de daling voort met een verlies van 1,9 procent. Industrieel dienstverlener Aalberts was hekkensluiter met een min van ruim 3,2 procent. Basic-Fit daalde 0,3 procent. De fitnessketen heeft volgens analisten van ING veel last van de nieuwe lockdownmaatregelen in Frankrijk.

In Stockholm dikte Electrolux 2,5 procent aan. De Zweedse fabrikant van huishoudelijke apparaten wil de uitkering van het dividend hervatten dankzij het herstel van de winst in het afgelopen kwartaal. In maart werd het dividend ingetrokken vanwege de pandemie. In Frankfurt beleefde het Duitse defensiebedrijf Hensoldt zijn beursdebuut. Het aandeel noteerde 8,1 procent onder de introductieprijs.

De euro stond op 1,1618 dollar, tegen 1,1658 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 40,03 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent tot 41,67 dollar per vat.