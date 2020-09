Strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk gesjoemel met coronasteun

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) heeft ongeveer 900 meldingen binnengekregen over mogelijk gesjoemel met coronasteunmaatregelen. Het gaat om fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik. Er lopen inmiddels circa 40 onderzoeken die bij voldoende bewijs tot een strafrechtelijke vervolging zouden kunnen leiden. Ruim 45 andere gevallen zijn bestuursrechtelijk opgepakt.

Dat heeft de inspectie bevestigd na een bericht van de NOS. Het gaat bij de meldingen onder meer om mogelijke fraude met loonsommen, zoals hogere lonen opgeven dan worden uitbetaald, en het melden van een lagere omzet dan in werkelijkheid is behaald. Dit alles om een hogere subsidie in de wacht te slepen.

De 900 meldingen komen van organisaties en burgers. Meldingen die relevant zijn voor andere diensten, zoals UWV of gemeenten, worden doorgestuurd. Meldingen die wijzen op oneerlijk, ongezond of onveilig werk worden opgepakt door de directie Toezicht van de Inspectie. Dat waren er in de afgelopen maanden ruim 130 van genoemde 900.