Lagarde: economische onzekerheid blijft groot

De economische onzekerheid over de coronacrisis blijft groot en de virusuitbraak zal blijven drukken op de economische bedrijvigheid in de eurozone. Dat heeft president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) gezegd in gesprekken met leden van het Europees Parlement. Zij gaf aan dat de ECB klaar staat om meer stappen te nemen om de economie te helpen herstellen van de crisis.

Volgens Lagarde zijn de risico’s door corona voor de economie nog aanzienlijk. Ze wijst daarbij op voorzichtigheid bij consumenten om uitgaven te doen en terughoudendheid bij bedrijven als het gaat om investeringen. Er is dus veel onzekerheid wat betreft de economische voorspellingen, aldus Lagarde in een videoconferentie met leden van het Europees Parlement.

De ECB maakte eerder deze maand bekend voor 2020 een krimp te zien van de economie van de eurozone met 8 procent. Dat was minder pessimistisch dan een eerdere prognose voor een krimp van 8,7 procent. Voor volgend jaar wordt een groei van 5 procent voorspeld, tegenover 5,2 procent bij de vorige raming.