Financiële sector: boodschap over thuiswerken goed begrepen

Grote Nederlandse banken en verzekeraars als ABN AMRO, ING, Rabobank en NN Group hebben de boodschap van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken goed begrepen. De financieel dienstverleners scherpen het beleid nog verder aan: werk thuis tenzij het echt niet anders kan.

Het kabinet kwam maandag met het advies om zo weinig mogelijk te reizen en thuiswerken als de norm te stellen. Werkgevers die er niet aan meewerken riskeren uiteindelijk zelfs tijdelijke sluiting, als het kantoor een besmettingshaard van het coronavirus wordt.

Bij ABN AMRO werd al op grote schaal thuisgewerkt en dat verloopt volgens een woordvoerder goed. Volgens hem werkt ongeveer 85 procent van het personeel van de bank nu vanuit huis. “We hebben de boodschap van gister goed begrepen. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en doen wat nodig is.”

ING geeft aan enorm veel moeite te hebben gedaan om alles goed te laten verlopen rond thuiswerken, gelijk sinds het begin van de coronacrisis. Een zegsvrouw zegt dat het beleid van thuiswerken nog steeds voor het overgrote deel van het personeel geldt en dat zeer kritisch wordt gekeken wie wel naar kantoor kan komen. “We hebben alle faciliteiten om vanuit huis te werken.”

Bij Rabobank werd ook al heel veel vanuit huis gewerkt. Alleen in bijzondere gevallen of bij bepaalde functies kan op kantoor worden gewerkt, met voorzorgsmaatregelen tegen corona. Een woordvoerder van de bank zegt dat het personeel is geïnformeerd over de aanscherping van het beleid rond thuiswerken en dat het advies van het kabinet wordt gevolgd.

Een zegsman van NN Group laat weten dat thuiswerk al een standaard mogelijkheid was voor werknemers bij het verzekeringsconcern. “Er werd sowieso al veel vanuit huis gewerkt en dat loopt goed.”