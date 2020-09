DSM winnaar AEX, Shell levert in na bekendmaking ingreep

Speciaalchemiebedrijf DSM was woensdag de grootste stijger in de AEX-index in Amsterdam. Beleggers konden de aangekondigde verkoop van een groot deel van de materialentak aan zijn Duitse branchegenoot Covestro wel waarderen. Daarnaast waren de ogen op Beursplein 5 gericht op energiereus Shell en bouwer BAM die grote ingrepen aankondigden.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie 0,2 procent lager op 547,70 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 805,78 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

DSM eindigde met een winst van 3,8 procent bij de stijgers in de leidende index op het Damrak. Het speciaalchemieconcern vangt 1,6 miljard euro voor zijn materialentak. DSM zet daarmee een verdere stap om een puur voedings- en gezondheidsbedrijf te worden. Koper Covestro noteerde in Frankfurt 7,2 procent lager.

Shell zag een eerdere winst verdampen en verloor 1,3 procent. Daarmee behoorde het concern tot de sterkste dalers. Het olie- en gasconcern schrapt de komende jaren 7000 tot 9000 banen om kosten te besparen vanwege de moeizame marktomstandigheden in de oliesector. Het banenverlies moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar. Bij Shell werken wereldwijd zo’n 83.000 mensen, waarvan 9000 in Nederland.

Het grootste verlies in de AEX-index werd geleden door betaalbedrijf Adyen dat 1,9 procent aan beurswaarde kwijtspeelde.

In de MidKap werd BAM 3 procent hoger gezet. De bouwer verwacht met het reorganisatieprogramma, dat naar verwachting honderden banen kost, 100 miljoen euro aan kostenbesparingen per jaar te realiseren. De ingreep is volgens BAM nodig vanwege de coronacrisis en de teleurstellende resultaten over het eerste halfjaar.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM won 2,3 procent. De deadline om met een kostenbesparingsplan te komen in ruil voor 3,4 miljard euro aan noodsteun loopt morgen af. Momenteel wordt met bonden onderhandeld over het versoberen van de arbeidsvoorwaarden.

Kiadis Pharma zakte bij de kleinere fondsen 5,3 procent. De biotechnoloog leed in de eerste jaarhelft opnieuw verlies. In Parijs steeg Suez 5,9 procent. Het Franse waterzuiverings- en afvalverwerkingsbedrijf Veolia (plus 0,6 procent) verhoogde het bod op zijn branchegenoot.

De euro was 1,1725 dollar waard, tegenover 1,1721 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 39,64 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 40,83 dollar per vat.