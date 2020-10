EU wil langer soepele regels voor staatssteun

De Europese Unie wil de soepeler regels voor staatssteun verlengen tot zomer volgend jaar en uitbreiden. De lidstaten moeten op die manier hun economieën beter kunnen beschermen tegen de gevolgen van de coronacrisis. De Europese Commissie heeft de landen van de Unie om reacties op dat voorstel gevraagd.

In maart besloot de Europese Commissie tot soepeler regels voor staatssteun. Daardoor kunnen landen gemakkelijker geld geven aan bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. In Nederland viel bijvoorbeeld de steunregeling NOW onder de regels.

Volgens de commissie hebben alle lidstaten bijna 3 biljoen euro aan steun gegeven aan duizenden bedrijven onder de nieuwe regels. Die zouden eind dit jaar verlopen, maar dat wil het bestuur van de Europese Unie dus verlengen tot eind juni volgend jaar.