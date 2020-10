Europeanen potten massaal geld op in coronacrisis

Europeanen hebben in het tweede kwartaal van dit jaar meer gespaard dan ooit eerder gemeten. In de hand gewerkt door de onzekerheid rond de coronacrisis steeg de spaarquote, het deel van het netto-inkomen dat opzij wordt gezet, in de eurozone tot bijna 25 procent.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat werd in de eerste drie maanden van het jaar door de bank genomen nog een kleine 17 procent van het inkomen opgepot. Daarvoor bewoog de graadmeter jarenlang rond de 12 en 13 procent, met in de financiƫle crisis dik tien jaar terug uitschieters van ruim 14 procent.

De cijfers staan niet op zichzelf, constateert het statistiekbureau. Tegelijkertijd is het geld dat huishoudens gemiddeld in de economie steken, bijvoorbeeld door de aankoop van hun woning, in het tweede kwartaal van dit jaar flink afgenomen. Deze zogeheten investeringsquote zakte tot minder dan 8 procent. Sinds Eurostat in 1999 met de metingen begon is dit percentage nog niet zo laag geweest.