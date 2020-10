Wintersporters wachten met boeken door wisselende reisadviezen

Wintersporters zijn voorzichtig met het boeken van hun wintersportvakantie omdat de coronacrisis voor veel onzekerheid zorgt. Reisadviezen kunnen elk moment veranderen en mensen hebben veel vragen over annuleringsvoorwaarden. Bij vakantiewoningspecialist Chalets.nl loopt het aantal boekingen voor wintersportchalets een kwart achter vergeleken met vorig jaar. Ook Tui merkt dat reizigers het boeken van hun wintersportvakantie uitstellen. Wel verwacht het bedrijf dat de achterstand door lastminuteboekingen weer wordt ingehaald.

Tui ziet veel belangstelling voor een wintersportvakantie op de website, maar door de wisselende reisadviezen zijn er minder boekingen. “Het zoekgedrag op de site laat zien dat de vraag voor de wintersport er zeker is, maar we merken dat mensen in het algemeen langer wachten met boeken, tot kort voor vertrek”, meldt woordvoerder Petra Kok van Tui.

“Het aantal boekingen voor de vakantiewoningen gaat niet zo hard als vorig jaar, we lopen een kwart achter”, aldus Selina Sijtsma van Chalets.nl. “Mensen hebben veel vragen over de regelgeving in de wintersportlanden en de annuleringsvoorwaarden. In Oostenrijk mag bijvoorbeeld buiten een groep niet groter dan tien personen zijn. De vraag is dan of je wel met meer dan tien mensen in een chalet mag. Opvallend is dat we een grotere vraag zien naar luxe chalets. De reden weten we niet, maar wellicht willen mensen meer ruimte.”

Wintersportgebieden doen er ondertussen alles aan om ‘coronaproof’ te zijn, vertelt de directeur van de reisbrancheorganisatie ANVR Frank Oostdam. “In Oostenrijk zal geen après-ski zijn zoals veel mensen het kennen. Voor horeca geldt namelijk, net als in Nederland, dat er afstand moet worden gehouden tussen verschillende huishoudens. De bottleneck zijn de liften; die moeten regelmatig ontsmet worden en mondkapjes zullen verplicht zijn. Liften gaan misschien ook langer open, dus vroeger beginnen en tot later doorgaan.” Volgens Oostdam zijn de RIVM’s van de wintersportlanden niet bang voor het wintersporten zelf: “Die organisaties benadrukken dat het sporten in de buitenlucht is, bijna iedereen een helm draagt en er dus weinig kan gebeuren.”

Finland was de laatste jaren in opmars als wintersneeuwbestemming, maar Tui heeft het aantal geplande vluchten naar Finland komende winter teruggebracht doordat het reisadvies ‘oranje’ is. Kok: “Het zal afhangen van het reisadvies of het deze winter mogelijk is om naar Finland te gaan.”