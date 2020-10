Hogere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerken later op de dag onder meer de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve waarschuwde eerder voor de economische risico’s van het uitblijven van extra coronasteun.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 1,2 procent hoger op 28.089 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 3399 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 11.300 punten. Daarmee toonden de graadmeters iets van herstel na de verliezen van een dag eerder vanwege zorgen over het uitblijven van extra crisissteun.

Bij de bedrijven ging de aandacht uit naar Levi Straus na cijfers. Het kledingbedrijf zette afgelopen kwartaal tegen de algemene verwachting in een winst in de boeken, geholpen door sterke onlineverkopen. Verder viel de omzet hoger uit dan verwacht. Het aandeel stond bijna 10 procent in de plus.

Wells Fargo won 2,2 procent. De bank zou plannen hebben om meer dan zevenhonderd arbeidsplaatsen te schrappen bij de tak voor zakelijk bankieren. Mogelijk kunnen nog vele duizenden banen extra verloren gaan bij de grote bank om zo kosten te besparen.

Verder wordt uitgekeken naar het verkiezingsdebat tussen vicepresident Mike Pence en de Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris.