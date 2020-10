‘Organisaties kwetsbaarder voor hacks dan voor coronacrisis’

Bijna 1 op de 5 organisaties is kwetsbaarder voor illegale hacks dan voor de coronacrisis, meldt Orange Cyberdefense op basis van onderzoek onder 264 IT-verantwoordelijken. Net zo veel organisaties geven aan dat zij in het IT-budget moesten snijden door de coronacrisis. De aandacht voor digitale beveiliging binnen het bedrijf is volgens 14 procent van de IT-verantwoordelijken verminderd.

Ruim een derde van de onderzochte organisaties had de focus met name op het herinrichten van de werkplekken, zowel op kantoor als thuis. Tegelijkertijd verslapte de aandacht voor digitale veiligheid. Van de ondervraagde T-verantwoordelijken geeft ruim 40 procent aan dat zij de aankomende tijd een groter deel van het IT-budget willen inzetten voor het updaten van de digitale veiligheid.

Volgens de algemeen directeur van Cyberdefense bij Orange in Nederland, Mark Jenster, heeft de coronacrisis veel impact gehad op de inrichting van de IT-omgeving van bedrijven. “Het thuiswerken stelt organisaties voor nieuwe uitdagingen. Cybersecurity-protocollen die zijn ingericht voor medewerkers die normaal op kantoor werken, zijn niet meer van toepassing als men gaat thuiswerken. Dat maakt de organisatie kwetsbaar.”

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat bijna 30 procent van de IT-verantwoordelijken in de afgelopen vier jaar te maken heeft gehad met een datalek in het bedrijf. Minder dan de helft (42 procent) deed daar melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens, terwijl het verplicht is om een datalek te melden.

Orange Cyberdefense is een beveiligingsprovider en onderdeel van telecombedrijf Orange Group.