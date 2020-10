Wall Street verder omhoog door hoop steunpakket

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag opnieuw hoger gesloten. Het sentiment op Wall Street bleef profiteren van de hoop op een nieuw steunpakket om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Verder kwamen er nieuwe cijfers over de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent in de plus op 28.430,50 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 3447,37 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 11.550,88 punten.

De gesprekken over een deal voor een nieuw stimuleringspakket “beginnen ergens op te lijken”, zei president Donald Trump. Hij speelde woensdag ook al openlijk met de gedachte dat hij binnenkort een handtekening onder nieuwe crisissteun zou zetten, wat zorgde voor duidelijke winsten in New York.

Vorige week hebben nog eens 840.000 Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd, tegen een bijgestelde 849.000 een week eerder. Economen hadden op een afname tot 820.000 gerekend. Dat de daling minder sterk is dan verwacht, duidt erop dat het herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt enigszins vertraagt.

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar de chipsector, vanwege sterke verkoopcijfers van de Taiwanese chipmaker TSMC. De belangrijke leverancier van halfgeleiders voor smartphones profiteerde onder meer van de nieuwe iPhones die Apple binnenkort zal onthullen. Daarnaast heeft het Zuid-Koreaanse Samsung, een van de belangrijkste rivalen van Apple, laten weten een uitstekend kwartaal achter de rug te hebben. De koers van Apple was vrijwel onveranderd. Chipconcern Intel won 1,3 procent.

Regeneron Therapeutics won 1,4 procent. De farmaceut heeft bij de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA om goedkeuring gevraagd voor zijn coronatherapie met synthetische antilichamen. Trump kreeg dit experimentele medicijn onlangs al toegediend. Hij is vol lof over de behandeling.

Er was ook overnamenieuws. Zakenbank Morgan Stanley (plus 0,6 procent) lijft vermogensbeheerder Eaton Vance in. Met de deal is circa 7 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Eaton Vance sprong 48 procent omhoog.

Technologiebedrijf IBM liet weten zijn tak voor infrastructurele diensten op eigen benen te willen zetten met een zelfstandige beursnotering. IBM kreeg er 6 procent bij.

De euro stond op 1,1759 dollar, tegenover 1,1754 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent duurder op 41,28 dollar. Brentolie klom 3 procent in prijs tot 43,44 dollar per vat.