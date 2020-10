Winkelketens: beperken openingstijden ‘erg onverstandig’

Grote winkelketens vinden het beperken van openingstijden onverstandig en zeggen dat de spreiding van klanten juist nodig is om verdere besmettingen met het nieuwe coronavirus te kunnen indammen. Dat zeggen HEMA en IKEA in reactie op eventuele extra maatregelen voor winkeliers waar het kabinet volgens de NOS over zou nadenken.

Dat zou dan gaan om het afschaffen van koopavonden en koopzondagen. Winkelketen HEMA laat weten het kabinetsbeleid te volgen, maar benadrukt dat koopavonden en koopzondagen juist voor de “broodnodige spreiding” van klanten zorgt. Het bedrijf zet dan ook vraagtekens bij eventuele beperkingen van winkeltijden. “Als de winkel eerder dicht gaat, gaat het aantal klanten niet per se omlaag”, aldus een woordvoerder.

HEMA kan nog niets zeggen over de inzet van personeel mochten de winkeltijden toch beperkt worden, maar zegt dat dat “nooit goed nieuws” is. “Op dit moment onderzoeken we alle mogelijkheden, dat doen we bij alle coronamaatregelen. Daar is nog geen knoop over doorgehakt”, zegt de woordvoerder. HEMA is verder “doorlopend” in gesprek met INretail over de beste alternatieven om pieken van klanten te voorkomen.

Meubelgigant IKEA Nederland zegt de zorgen van het kabinet te begrijpen, maar noemt een eventueel besluit om openingstijden van winkels aan banden te leggen “erg onverstandig”. “We willen in onze winkels de bezoekers juist zoveel mogelijk kunnen spreiden, om het opvolgen van de coronamaatregelen goed te waarborgen. Sluiting op zondag betekent grotere drukte op zaterdag of vrijdagavond, want mensen willen hoe dan ook komen. Dat moet je echt niet willen, het werkt contraproductief”, aldus een woordvoerder.

Branchevereniging INretail zegt dat het schrappen van koopavonden en koopzondagen “een compleet averechts effect” zal hebben en wil juist klanten kunnen spreiden over de dag. Er zijn nog geen specifieke gesprekken geweest tussen het kabinet en de branchevereniging over de aanpassing van de openingstijden. Wel zijn “de lijntjes kort” en is INretail “voortdurend in overleg”, aldus een woordvoerder van de vereniging.