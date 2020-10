Cijferseizoen op de beurzen begint weer

Het cijferseizoen op de beurzen gaat weer beginnen. Op Wall Street komen in de nieuwe beursweek grote Amerikaanse banken zoals JPMorgan Chase en Citigroup met resultaten over het derde kwartaal. Op het Damrak openen onder meer navigatiedienstverlener TomTom, maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en chipmachinefabrikant ASML de boeken over de afgelopen periode.

Beleggers zullen bij de bedrijfsresultaten vooral letten op de impact van de coronacrisis op de cijfers en de verwachtingen voor de toekomst. Dat laatste zal voor veel bedrijven waarschijnlijk wel lastig zijn om aan te geven. Het aantal coronabesmettingen loopt de laatste tijd stevig op in veel landen. Daardoor dreigen overheden weer ingrijpende lockdownmaatregelen te moeten instellen, wat een nieuwe klap voor het bedrijfsleven kan betekenen.

Toch is het niet alleen maar doemdenken als het om toekomstvoorspellingen gaat. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal dinsdag zijn ramingen voor de wereldeconomie licht naar boven bijstellen. Onlangs liet IMF-topvrouw Kristalina Georgieva al doorschemeren dat de vooruitzichten iets minder somber zijn dan begin van de zomer. Het IMF en de Wereldbank houden komende dagen weer hun gebruikelijke najaarsvergaderingen. Vanwege de virusuitbraak zullen deze belangrijke bijeenkomsten digitaal plaatsvinden.

De aandacht van beleggers zal ook uitgaan naar de onderhandelingen over een nieuw steunpakket in de Verenigde Staten. Afgelopen weken hield dit de financiĆ«le markten ook al in de greep. Intussen komen de presidentsverkiezingen in ’s werelds grootste economie ook steeds dichterbij. Verder lijken de onderhandelingen over de nieuwe relatie van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in een beslissende fase te komen. De Britse premier Boris Johnson wil deze week al bepaalde duidelijkheid hebben.

Wat betreft bedrijfsnieuws zijn de ogen ook gericht op Unilever. De Britse aandeelhouders van het was- en levensmiddelenconcern stemmen maandag over de voorgenomen verhuizing van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk. De kwestie leidde afgelopen tijd tot veel politieke ophef. Beleggers in techaandelen kijken daarnaast uit naar een digitaal evenement van Apple op dinsdag. De techreus kondigt dan mogelijk nieuwe iPhone-modellen aan.

Komende dagen staan ook weer veel macro-economische cijfers op de agenda. Zo komen er nieuwe gegevens over de inflatie en het ondernemersvertrouwen in diverse landen. Bijzondere aandacht gaat tevens uit naar cijfers over de industriƫle productie in de eurozone en de VS.