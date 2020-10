Overwegend ruime plussen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag overwegend in de plus geëindigd. Beleggers hielden de nieuwe maatregelen rond het coronavirus in veel Europese landen in de gaten, maar volledige lockdowns bleven tot nu toe uit. De beurs in Londen daalde wel. Op het Damrak was KPN de uitblinker na overnamespeculaties rond het telecomconcern.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,9 procent op 572,31 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 855,06 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. De FTSE-index in Londen daalde 0,2 procent. Premier Boris Johnson kondigde aan dat in de zwaarst door het coronavirus getroffen gebieden van het land de pubs de deuren moeten sluiten, maar scholen en winkels blijven open.

KPN (plus 6,8 procent) was de grote winnaar in de Amsterdamse hoofdindex. De Zweedse investeerder EQT is volgens persbureau Bloomberg geïnteresseerd in een overname van het telecombedrijf en praat volgens ingewijden met adviseurs over de mogelijkheden. De gesprekken tussen EQT en de adviseurs zouden zich nog in een vroege fase bevinden en het is niet zeker of de Zweden daadwerkelijk met een bod gaan komen. KBC Securities verhoogde zijn advies voor KPN.

Hekkensluiter in de AEX was olie- en gasconcern Shell met een min van 1,9 procent. Na het passeren van orkaan Delta wordt de oliekraan in de Golf van Mexico weer opengedraaid, wat leidt tot meer aanbod van olie. Ook begint Libië weer met de winning in zijn grootste olieveld. De olieprijzen daalden dan ook. Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent goedkoper op 39,33 dollar. Brentolie kostte 2,9 procent minder op 41,59 dollar per vat.

Unilever steeg 0,4 procent. Ook de Britse aandeelhouders van het was- en levensmiddelenconcern steunden de verhuizing van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk. Galapagos stond 1,1 procent in de plus na positieve testresultaten van de biotechnoloog.

In de MidKap stond Arcadis bovenaan met een plus van 8,6 procent. Analisten van ING rekenen op een positieve strategische update van advies- en ingenieursbureau in november en schroefden het koersdoel flink op.

Luchtvaartgroep IAG zakte 1,7 procent in Londen na aankondiging van het vertrek van topman Alex Cruz bij British Airways. Cruz wordt opgevolgd door Sean Doyle, de baas van Aer Lingus.

De euro was 1,1808 dollar waard, tegenover 1,1823 dollar op vrijdag.