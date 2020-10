Vakbonden cabinepersoneel bereiken akkoord met Transavia

De vakbonden voor cabinepersoneel hebben een principeakkoord bereikt met luchtvaartmaatschappij Transavia over een cao en een sociaal plan. Dat meldt vakbond VNC. Voordat de leden van die bond en collega-vakbond FNV zich uit kunnen spreken over het akkoord moeten de afspraken eerst verder worden uitgewerkt.

De luchtvaartsector heeft het zwaar vanwege de coronacrisis. Er is veel minder vraag naar vliegtickets en vluchten die wel vertrekken, zitten lang niet altijd vol. Bij de afspraken voor een nieuwe cao werden dan ook vooral maatregelen afgesproken die de arbeidsvoorwaarden van het personeel inperken. De cao heeft een looptijd tot en met eind maart 2022.

Verder werden afspraken gemaakt voor een sociaal plan nu Transavia zeer waarschijnlijk personeel zal moeten ontslaan de komende tijd. Daarin is onder meer een terugkeergarantie van 5 jaar opgenomen voor personeel dat door de reorganisatie moet vertrekken. Daarbij wordt gegarandeerd dat die medewerkers hun senioriteit en oude loon weer krijgen. Ook moet ontslagen personeel begeleiding krijgen naar ander werk.

Transavia is een dochteronderneming van KLM. Die luchtvaartmaatschappij maakte ook al voorlopige afspraken over het versoberen van de arbeidsvoorwaarden en over een sociaal plan. Dat moest eind september gebeuren vanwege afspraken met de overheid over staatssteun in de vorm van leningen en garantstellingen.