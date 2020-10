Brussel verlengt versoepelde staatssteunregeling

De Europese Commissie verlengt de tijdelijk versoepelde staatssteunregelingen vanwege de coronacrisis tot 30 juni 2021. Daarnaast heeft het dagelijks EU-bestuur na overleg met de lidstaten besloten de opgeschorte regels voor herkapitalisatie te verlengen tot 30 september 2021.

“Het doel hiervan is om lidstaten toe te staan ondernemingen door de crisis door het coronavirus heen te helpen”, stelt vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging).

De commissie schortte op 19 maart bepaalde regels voor directe subsidies of belastingvoordelen in verband met de pandemie op in de hoop bedrijven in de EU overeind te houden en werkgelegenheid te redden. Ook kunnen de regeringen sindsdien straffeloos staatsgaranties verlenen op bankleningen, en private en publieke leningen subsidiƫren.

Nu komt daar nog bij dat lidstaten zwaar verlieslijdende bedrijven (minstens 30 procent omzetverlies ten opzichte van dezelfde periode in 2019) mogen steunen voor een deel van hun ongedekte vaste kosten, tot maximaal 3 miljoen euro per bedrijf.

De tijdelijke versoepeling van de staatssteunregels zou op 31 december aflopen, die voor herkapitalisatie op 30 juni volgend jaar.

Volgens Vestager heeft het tijdelijke wetskader het mogelijk gemaakt dat lidstaten voor meer dan 3 biljoen (3000 miljard) euro bedrijven hebben kunnen steunen die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis.