AH en Jumbo ondanks verkoopverbod alcohol open na 20.00 uur

Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo zijn vooralsnog niet van plan hun winkels vervroegd te sluiten wegens het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur. Daarmee volgen ze niet het voorbeeld van hun kleinere branchegenoot Deen. Die besloot alle winkels om 20.00 uur te sluiten, omdat het anders te moeilijk zou worden het verkoopverbod te handhaven.

Jumbo meldt vanaf 20.00 uur de schappen met alcohol af te sluiten met linten. Slijterijen in winkels worden ook om dat tijdstip gesloten. De filialen Supermarkten zullen klanten attenderen op de maatregel.

Albert Heijn laat alleen weten de algehele openings- en sluitingstijden niet aan te passen. De precieze manier waarop de grootste supermarktketen van het land de nieuwe regels gaat naleven, is nog onderwerp van overleg. Supermarkten bespreken binnen brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) welke ingrepen ze doen.

Vomar is ook niet van plan eerder de deuren te sluiten. “Reden is dat we maximale spreiding van klanten over zo veel mogelijk openingsuren willen realiseren”, aldus de keten met 70 vestigingen. Gangpaden naar de wijn- en bierschappen worden afgesloten en het kassasysteem kan de verkoop van alcohol blokkeren na 20.00 uur. Ook zegt Vomar voldoende bewakers in de winkels te hebben als klanten moeilijk doen.