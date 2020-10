Economen: herstel Duitse economie verliest vaart

Het herstel van de Duitse economie na de zware klap in het voorjaar loopt vertraging op. Dat voorzien vijf belangrijke economische instituten uit Duitsland, die in opdracht van de regering met een raming voor de economische groei komen. Vooral het herstel van de hardst getroffen sectoren, zoals de toerisme en de luchtvaart, duurt langer nu de besmettingsaantallen weer oplopen.

Voor dit jaar gaan de denktanks uit van economische krimp van 5,4 procent, gevolgd door een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) van 4,7 procent in 2021. Pas aan het einde van 2022 is de Duitse economie weer op het niveau van voor de wereldwijde virusuitbraak. Dit voorjaar gingen de onderzoekers nog uit van 4,2 procent economische krimp dit jaar, en 5,8 procent groei volgend jaar.

Naast de beperkingen van sociale contacten, die de horeca en evenementenbranche parten speelt, zorgt de opleving van het coronavirus ook voor onzekerheid bij ondernemers. Zij zijn daardoor terughoudender met investeringen, wat het herstel van de grootste economie in de eurozone belemmert. Daarbij speelt ook mee dat de kapitaalpositie van veel bedrijven al is verslechterd doordat ze een tijdlang veel minder omzet draaiden.

De economische ramingen, die tweemaal per jaar verschijnen, zijn afkomstig van het Institut für Wirtschaftsforschung uit Berlijn, Ifo uit München, het Institut für Weltwirtschaft uit Kiel, het Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung uit Halle en RWI uit Essen.

In Nederland gaat woensdagavond een nieuwe, gedeeltelijke lockdown in. Het Centraal Planbureau (CPB) presenteerde in september op Prinsjesdag nog ramingen voor de Nederlandse economie die wezen op een iets minder hevige krimp van het bbp dit jaar dan aanvankelijk gevreesd, van 5 procent. De belangrijke adviseur voor de regering vindt het nu nog te vroeg om aan te geven of die ramingen worden aangepast. In november presenteert het CPB een nieuwe prognose.