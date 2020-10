Kleine plussen bij opening Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met kleine winsten aan de nieuwe handelssessie begonnen. De aandacht op Wall Street gaat vooral uit naar de bankensector na kwartaalresultaten van Goldman Sachs, Bank of America en Wells Fargo. Verder blijft de blik gericht op de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak en een mogelijk steunpakket voor bedrijven.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel een fractie hoger op 28.687 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 3519 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 11.913 punten.

Goldman Sachs wist de voorbije periode te profiteren van flink meer activiteit op de financiƫle markten. De zakenbank verdubbelde zijn winst bijna en op de beurs won de bank circa 1 procent aan waarde. Wells Fargo en Bank of America hadden juist te kampen met een gezakte winst. Beide banken moesten veel geld opzij zetten voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. Hun aandelen zakten tot bijna 3 procent.

Zorgverzekeraar UnitedHealth (min 2,3 procent) heeft eveneens een kijkje in de boeken gegeven. Verder gaan er geruchten dat olieconcern ConocoPhillips zint op een overname van exploratiebedrijf Concho Resources. De koers van dat laatste bedrijf schoot ruim 10 procent omhoog, ConocoPhillips leverde bijna 1 procent in.

Eli Lilly wist ook de aandacht op zich gericht. De farmaceut heeft onderzoek naar een mogelijke behandeling van Covid-19 stilgelegd, omdat er zorgen over de veiligheid van het middel zijn gerezen. Voorlopig worden daarom geen nieuwe deelnemers voor de klinische tests geworven. Het aandeel zakte 0,2 procent. Er was ook positief nieuws in de strijd van farmaceuten tegen het coronavirus. Moderna (plus 0,4 procent) liet weten dat een kandidaatvaccin van het bedrijf in aanmerking komt voor de indiening van een aanvraag voor een vergunning van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).