EU-parlement houdt vast aan hogere meerjarenbegroting

Het Europees Parlement blijft zijn poot stijf houden in de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027. Het wil 39 miljard euro meer dan de door de EU-leiders in juli zwaarbevochten ruim 1.800 miljard euro inclusief een coronaherstelfonds. Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli vindt dat het parlement, dat het MFK moet goedkeuren, al genoeg water bij de wijn heeft gedaan. De lidstaten zijn aan zet om een compromis te kunnen bereiken, heeft hij de leiders op hun top in Brussel gezegd.

Volgens EU-bronnen valt er over enkele miljarden misschien wel te praten maar meer ook niet. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat ze Sassoli “duidelijk zal maken dat er snel resultaat moet komen”. Eerder al waarschuwde Duitsland, dat dit halfjaar de EU voorzit en daarom de budgetonderhandelingen namens de lidstaten leidt, voor vertraging. Als ze het niet nog deze maand eens worden, zou het herstelfonds niet snel kunnen worden ingezet om de economische gevolgen van de coronapandemie te bestrijden.

Merkel voorspelde in juli al dat de onderhandelingen met het parlement moeilijk zouden worden. Het parlement eist meer geld voor gezondheid, wetenschap, klimaat en de jeugd. Ook wil het harde garanties dat er geen EU-geld gaat naar landen die de rechtsstaat niet handhaven.