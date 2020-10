Londen ‘teleurgesteld en verbaasd’ over uitkomst EU-top

De Britse regering is teleurgesteld in de stellingname van de EU-leiders over de onderhandelingen over een handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk. De Britse hoofdonderhandelaar David Frost maakt daaruit op dat de EU niet langer “intensief” wil onderhandelen over de toekomstige betrekkingen met zijn land en spreekt daarover zijn verbazing uit.

Frost is evenzeer “verrast” door de oproep van de in Brussel bijeengekomen Europese regeringsleiders en staatshoofden aan de Britten om “de noodzakelijke stappen” te zetten. Daarin leest hij dat “alle toekomstige stappen van het Verenigd Koninkrijk moeten komen”. Dat is “een ongebruikelijke manier om te onderhandelen”, twittert de Britse minister.

De Britse premier Boris Johnson noemde de EU-top eerder de laatste kans op een akkoord. Johnson reageert vrijdag op de ontwikkelingen, zegt Frost.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei nadat hij de EU-leiders in Brussel had bijgepraat over de stand van zaken juist dat hij “intensief” wil verder onderhandelen “de komende twee of drie weken”. De EU blijft inzetten op een akkoord. Barnier zei Frost vrijdag te spreken en te zullen voorstellen maandag met zijn team naar Londen te komen voor een week verder werken aan een akkoord. “Desnoods gaan we door in het weekend”, zei hij, “en de week daarna in Brussel”.

Hij wees erop dat de twee partijen nog steeds op drie hoofdpunten ver uit elkaar liggen: een gelijk speelveld, de visserij en toezicht op de afspraken. “Wij respecteren dat de Britten vanaf 1 januari soeverein willen zijn, maar dat kan niet ten koste gaan van onze bedrijven.”