Europese autoverkopen stijgen voor het eerst in crisisjaar 2020

De verkoop van personenauto’s in de Europese Unie is vorige maand met 3,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, tot bijna 934.000 stuks. Daarmee was september de eerste maand van 2020 waarin de autoverkopen op jaarbasis stegen, meldt de Europese brancheorganisatie ACEA.

De auto-industrie kreeg door de coronapandemie een grote klap. Doordat fabrieken dit voorjaar tijdelijk stillagen, werden minder auto’s afgeleverd en veel dealers sloten als voorzorgsmaatregel de deuren, waardoor de verkoopcijfers kelderden. Zo was er in mei sprake van een halvering van de autoverkopen.

Langzaamaan herstelde de sector. Dat er in september Europabreed een plus was te zien, verhult echter de grote verschillen per land. In Spanje en Frankrijk was er op jaarbasis sprake van een daling van de autoverkopen met respectievelijk 13,5 procent en 3 procent, terwijl in Duitsland (plus 8,4 procent) en ItaliĆ« (plus 9,5 procent) meer auto’s op kenteken werden gezet.

In Nederland had de verkoop van nieuwe auto’s in september nog flink te lijden onder de coronacrisis, gaven brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging al eerder aan. Hier lagen de verkopen ruim een vijfde lager dan een jaar eerder. Dat is een vergelijkbare daling als in augustus.

Over de eerste negen maanden van dit jaar meet ACEA Europabreed een afname van bijna 29 procent. In totaal werden sinds de jaarwisseling zeven miljoen auto’s geregistreerd, bijna 2,9 miljoen minder dan een jaar eerder.