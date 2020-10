McKroket van McDonald’s krijgt vegetarische variant

Fastfoodketen McDonald’s zet verder in op de vegetarische trend en komt met een alternatief voor het rundvlees in de McKroket. De kroketburger krijgt vegetarisch draadjesvlees op basis van eiwit. De afgelopen twee jaar verdriedubbelde het aantal verkochte vegetarische producten, aldus de keten.

De vegetarische versie van de kroketburger is tijdelijk te krijgen, tot en met 23 november, en vervangt de vegetarische kipnuggets die nu op de kaart staan. “Als de McKroket in de smaak valt, sluiten we een permanent plekje op de menukaart niet uit”, aldus een woordvoerder.

McDonald’s, dat in 2019 begon met het vega-aanbod, wil in 2023 de helft minder vlees verkopen. In totaal staan nu vijf producten met vleesvervangers op het menu. McDonald’s voert ook testen uit met de vleesvervanger Beyond Meat. Een plantaardige burger staat volgend jaar in de planning.

De vegetarische trend voltrekt zich al langer in fastfoodland. Burger King introduceerde vorig jaar in Amerika de Impossible Whopper, van vleesvervanger Impossible Foods. In Nederland is sinds begin september een plantaardige Burger King-burger van de Vegetarische Slager te krijgen. De Amerikaanse keten Taco Bell, die zich richt op Mexicaans voedsel, maakte begin dit jaar bekend het aanbod van gerechten met vleesvervangers uit te breiden.