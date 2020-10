Bitcoin piekt door crypto-geste PayPal

Cryptomunt bitcoin steeg woensdag stevig in waarde nadat betalingsbedrijf PayPal bekendmaakte betalingen in cryptovaluta toe te gaan staan. De munt was aan het einde van de middag 12.854 dollar waard, waarmee het zijn hoogste stand sinds juli 2019 bereikte.

Bitcoin, de grootste en bekendste digitale munt, steeg 8 procent in waarde. Ook andere cryptovaluta als litecoin en bitcoin cash zagen hun waarde flink stijgen. Volgens cryptokenners gaat het om het belangrijkste nieuws dit jaar.

Klanten van PayPal kunnen op het betalingsplatform straks gebruik maken van verschillende munten. Volgens PayPal is de verschuiving naar digitale valuta onvermijdelijk, en zijn er duidelijke voordelen in termen van toegang en opname. Het betalingsbedrijf somde verder voordelen op als efficiĆ«ntie, snelheid en veerkracht van het betalingssysteem. Ook geven crypto’s volgen PayPal overheden de capaciteit om snel betalingen aan burgers te doen.

Cryptogebruikers worden wel geconfronteerd met een aantal beperkingen bij PayPal. Zo kunnen ze geen munten naar en van rekeningen overmaken. Verder kunnen ze alleen crypto’s houden die ze via PayPal hebben gekocht. “Alle crypto’s die op een rekening staan, kunnen niet worden overgemaakt naar andere rekeningen”, zei PayPal.

Vooralsnog worden crypto’s als bitcoin nog niet echt gebruikt voor het doen van aankopen, en wordt er vooral in gehandeld. FinanciĆ«le instellingen en fondsen tonen ook steeds meer interesse in crypto’s.