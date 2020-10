De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk worden later deze week hervat. Dat heeft een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson laten weten na een telefonisch gesprek tussen de onderhandelaars van beide zijden. De onderhandelingen lagen sinds eind vorige week stil nadat een door Johnson gestelde deadline was gepasseerd zonder deal.