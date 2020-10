Michel roept Londen op knopen door te hakken over brexitverdrag

De Britse regering moet knopen doorhakken over wat ze wil voor de economische toekomst, met of zonder handelsverdrag met de EU. “Het gaat niet om onderhandelingstactiek, het gaat om de keuze van een model voor de samenleving en het economische model van hun eigen toekomst”, zei EU-president Charles Michel in het Europees Parlement.

“Onze Britse vrienden zeggen dat zij een ambitieuze en nauwe relatie met ons willen. Dat verwelkomen we, want we willen hetzelfde”, aldus Michel. “Maar ze moeten besluiten wat ze willen.” Volgens EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier is een handelsdeal tussen het VK en de EU nog steeds mogelijk als daar politieke wil voor is, zei hij in het parlement.

Het VK en de EU verkeren in een patstelling bij hun onderhandelingen over een (handels-)verdrag als de Britten per 1 januari definitief uit de EU zijn en de EU-regels niet meer volgen. Beide partijen zeggen dat de “deur open staat”, maar Londen weigert vooralsnog de onderhandelingen voort te zetten.

Barnier zei dat een deal “binnen bereik” ligt als beide partijen hard werken en bereid zijn tot compromissen om de komende dagen tot oplossingen te komen. Hij waarschuwde evenwel dat er geen akkoord kan zijn zonder afspraken over Europese toegang tot de visgronden in Britse wateren.