Minder pinbetalingen dan normaal, daling minder sterk dan maart

De pinomzet in Nederland is afgelopen week gedaald en ligt momenteel 10 procent lager dan normaal voor deze tijd van het jaar, meldt ING. Volgens de bank is de daling minder sterk dan tijdens de intelligente lockdown vanwege corona in maart. ING peilde de totale waarde van pinbetalingen en geldopnames op maandag 19 oktober. Een week eerder lag de pinomzet 5 procent lager dan normaal gesproken het geval is.

ING wijst er wel op dat de vergelijking met het voorjaar niet helemaal opgaat, omdat er nu voorafgaand aan de nieuwe lockdown al een deel van de economie ‘gesloten’ was. In maart was nog alles open, waardoor de terugval mogelijk sterker was. Ook zijn ondernemers volgens de bank nu beter voorbereid op de maatregelen. Zo is een deel van de restaurants direct begonnen met het aanbieden van afhaalmaaltijden.

De daling van de omzet is evengoed het grootst in de horeca. In de week tot en met maandag 19 oktober daalde de pinomzet bij caf├ęs en restaurants naar minder dan de helft van de normale waarde. Voor de lockdown was dat nog een kwart minder. Ook in de sector recreatie en cultuur nam de totale waarde van pinbetalingen en geldopnames vorige week af, van ruim een kwart minder naar 44 procent minder dan normaal. In bouwmarkten bleef de pinomzet stabiel op een hoog niveau en in bijvoorbeeld supermarkten nam de omzet licht toe.