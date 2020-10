Supermarktmedewerkers boos over cao-voorstellen

Supermarktmedewerkers luiden in een gezamenlijke brandbrief de noodklok over de arbeidsvoorwaarden, meldt vakbond FNV. Dit doen ze naar aanleiding van nieuwe cao-voorstellen. Medewerkers van onder meer de Albert Heijn, Jumbo en Lidl willen de”miljardenomzet” die hun werkgevers boekten tijdens de coronamaanden terugzien in de voorstellen.

Verder blijft volgens hen een “fatsoenlijke loonsverhoging” uit, stellen ze in de brief. Een “minimale” loonsverhoging zit er volgens de briefschrijvers alleen in voor 20- en 21-jarigen en de toeslag voor werken op zondag zou worden geschrapt. “Onacceptabel”, schrijven ze. De medewerkers vinden daarnaast dat ze “nog steeds dagelijks risico lopen” tijdens hun werk, omdat klanten geen afstand willen houden of agressie vertonen.

De supermarktbranche onderhandelt momenteel met vakbonden over een nieuwe cao. De vorige cao liep af in april. De supermarktmedewerkers willen een structurele loonsverhoging van 5 procent.

Sommige supermarkten besloten onlangs vanwege de goede omzetten het personeel te belonen met bijvoorbeeld een eenmalige winstuitkering over het bruto maandsalaris. Dat noemen de medewerkers “een fooi”.