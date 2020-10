Geen bezwaar tegen benoeming Elderson bij bestuursraad ECB

De bestuursraad van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde benoeming van de Nederlander Frank Elderson in het bestuur van de toezichthouder. Dat meldde de ECB in een verklaring.

Volgens de ECB heeft Elderson, die momenteel een van de directeuren van De Nederlandsche Bank (DNB) is, voldoende ervaring in huis om de functie te vervullen. Daarbij wordt onder meer gewezen op de staat van dienst van Elderson op het gebied van monetaire zaken en bankkwesties.

Elderson werd begin oktober als kandidaat-bestuurder naar voren geschoven. Hij werkt sinds 1999 bij DNB. De jurist is sinds 1 juli 2011 als een van de directeuren onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op banken en voor juridische zaken.

Als hij wordt benoemd is hij de eerste Nederlander in het ECB-bestuur na Wim Duisenberg. Die werd in 1998 de eerste president van de Europese Centrale Bank en bleef aan tot in 2003.