Wall Street krabbelt op na zware verliesbeurt

De aandelenbeurzen in New York lieten donderdag enig herstel zien na de zware verliezen van een dag eerder. Beleggers verwerkten een meevallend cijfer over economische groei in de Verenigde Staten in het derde kwartaal. Daarnaast waren techaandelen in trek, vooruitlopend op de kwartaalcijfers van grote namen als Apple, Amazon, Google-moeder Alphabet en Facebook.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 26.6659,11 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 3310,11 punten terwijl de technologiegraadmeter Nasdaq 1,6 procent steeg tot 11.185,59 punten. Op woensdag waren nog minnen tot 3,7 procent te zien, nadat Frankrijk en Duitsland opnieuw nationale lockdowns hadden afgekondigd.

Volgens een voorlopige raming groeide de economie van de Verenigde Staten met 7,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Met die recordtoename veerde ’s werelds grootste economie duidelijk op van de klappen van de coronacrisis in het tweede kwartaal.

Techfondsen Apple, Amazon, Google-moeder Alphabet en Facebook eindigden vlak voor de publicaties van hun kwartaalresultaten in de plus. De aandelen sloten de sessie tot 5 procent hoger. Netflix steeg 3,7 procent nadat de videostreamingdienst abonnementen in de VS duurder had gemaakt.

Veel andere grote bedrijven openden voorafgaand aan de beurshandel al de boeken. Zo profiteerde Ford (plus 2,6 procent) het afgelopen kwartaal van een gestegen vraag naar pick-uptrucks en SUV’s. Creditcardmaatschappij Visa leed juist onder voorzichtigheid bij consumenten, wat tot een lagere omzet en winst leidde. Het aandeel won toch 2,2 procent.

Olieprijzen gingen voor de tweede dag op rij hard omlaag wegens zorgen over de impact van de tweede coronagolf op de vraag naar brandstof. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent minder waard op 36,26 dollar, terwijl Brentolie 3,4 procent zakte tot 37,78 dollar per vat.

Oliereus ExxonMobil won desondanks 4,5 procent. Het concern maakte bekend de komende twee jaar 15 procent van zijn personeelsbestand te willen schrappen, wat neer zou komen op een verlies van 14.000 banen.

De euro was 1,1676 dollar waard, tegenover 1,1663 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen.