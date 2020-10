‘Woningmarkt zal afkoelen door coronacrisis’

De opleving van de woningverkoop is waarschijnlijk maar van korte duur. Dat zeggen economen van ING. Zowel in de vier grote steden als in de rest van het land zal in de eerste helft van volgend jaar het aantal woningtransacties dalen door de coronacrisis. Dat zal vervolgens ook een effect hebben op de prijzen van woningen, zo denken ze.

In het afgelopen derde kwartaal was er sprake van een onverwachte opleving van de woningverkoop in de vier grote steden. Daardoor lijkt het alsof de woningmarkt immuun is voor de coronacrisis, constateren de kenners. Maar het zal uiteindelijk toch komen tot een afkoeling van de markt.

Volgens ING-econoom Mirjam Bani zorgden het grotere aanbod in combinatie met meer tijd om te verhuizen vanwege weggevallen vakanties er vooral in de grote steden voor dat er in de zomer meer woningen van eigenaar zijn gewisseld. Maar mensen gaan hun verhuiswens uitstellen door het lagere economische vertrouwen en onzekerheid. Ook worden investeerders in woningen terughoudender voor aankopen uit vrees voor lagere huuropbrengsten en prijsdalingen.

Verder zal de betaalbaarheid van koopwoningen verslechteren door een combinatie van inkomensverliezen van huishoudens en een mogelijke stijging van rentes. Op korte termijn wordt de woningkrapte wel enigszins verlicht door de crisis, omdat bijvoorbeeld de instroom van buitenlandse migranten die woonruimte zoeken is teruggevallen.

Sinds april 2020 zijn er veel meer woningen te koop gezet in de grote steden, waardoor er in de zomermaanden veel transacties hebben plaatsgevonden. Het aantal woningverkopen in het derde kwartaal zag in Amsterdam een plus van 4 procent, in Rotterdam was sprake van een stijging met 6 procent, in Den Haag van 3,3 procent en in Utrecht van 11,7 procent.