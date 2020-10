Winkelverkopen in september opnieuw flink hoger

De Nederlandse detailhandel heeft in september opnieuw beduidend meer omgezet dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zette de trend van eerdere maanden daarmee door. De laatste keer dat de winkelverkopen daalden was in april tijdens de eerste coronalockdown.

Winkeliers voerden hun verkopen met 7,6 procent op ten opzichte van september vorig jaar. Deze plus was deels het gevolg van prijsstijgingen. Gemeten in aantal producten ging er 5,5 procent meer over de toonbank. Zowel supermarkten als bijvoorbeeld kledingwinkels en andere zaken in het zogeheten non-foodsegment voerden hun verkopen op. Daarnaast is er online bijna 35 procent meer omgezet.

Het statistiekbureau heeft de cijfers gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in september. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 10,2 procent hoger dan in september 2019.