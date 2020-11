‘Huawei wil chipfabriek bouwen zonder Amerikaanse technologie’

Huawei wil een chipfabriek bouwen in Shanghai zonder gebruik te maken van Amerikaanse technologie, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Het Chinese technologiebedrijf is op zoek naar een strategie om onder de druk van de Amerikaanse sancties uit te komen.

Peking heeft een pad uitgestippeld om economisch meer zelfvoorzienend te worden. Daarbij moet kerntechnologie zelf worden gebouwd, omdat de Chinezen er niet op vertrouwen die altijd elders te kunnen kopen. Huawei heeft zelf geen ervaring met het bouwen van chips en de toekomstige fabriek moet dan ook worden gerund door een ander Chinees bedrijf.

Chinese bedrijven liggen al langere tijd onder vuur, met name vanuit de Verenigde Staten. De Amerikanen verdenken Huawei van spionage voor de Chinese overheid, wat de bedrijven overigens ontkennen. Verschillende Europese landen werden in het verleden door de VS gewaarschuwd om voor de uitrol van 5G niet in zee te gaan met de Chinese ondernemingen. Zweden verbood recent het gebruik van Huawei-apparatuur, in Belgiƫ nam telecomoperator Proximus afscheid van Huawei.