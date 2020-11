KLM doet er het zwijgen toe over gedoe rond verlengd loonoffer

De KLM wil voorlopig niets meer zeggen over het gekrakeel rond de ‘commitment clausule’, waarin het personeel wordt gevraagd in te stemmen met een loonoffer dat niet tot 2022 duurt, zoals aanvankelijk was afgesproken, maar tot en met 2025.

De afgelopen dagen werd duidelijk dat de pilotenvakbond VNV daar geen handtekening onder wil zetten. Ook FNV Cabine heeft bedenkingen. Daarop liet minister Wopke Hoekstra (Financiƫn) zaterdag weten dat KLM niet hoeft te rekenen op de volgende tranche van het steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro, zolang niet alle bonden instemmen met het langer inleveren van salaris. Hoekstra vindt dat KLM er met de vakbonden uit moet komen en gaat niet zelf met ze in gesprek, zei hij zondag.

De luchtvaartmaatschappij last nu een mediastilte in: “Mocht de ontstane situatie met de bonden en de overheid daartoe aanleiding geven, dan zal KLM hierover bericht doen in de media. Voor zover dat niet het geval is zal KLM zich van commentaar onthouden.”

De VNV was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.