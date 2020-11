Pilotenvakbond: we werken met KLM aan oplossing

Pilotenvakbond VNV zit nog altijd aan de onderhandelingstafel met KLM over het tekenen van de voorwaarden van de overheidssteun voor de luchtvaartmaatschappij. Dat zei voorzitter Willem Schmid in televisieprogramma Jinek. “De delegatie zit er nog steeds. Er wordt vanuit ons heel hard gewerkt om het op te lossen.”

KLM wilde vrijdag op aandringen van minister van Financiƫn Wopke Hoekstra dat de vakbonden beloofden zich ook na 2022, de periode waarover afspraken zijn gemaakt, aan de loonoffers te houden tot het einde van de looptijd van het steunpakket van de overheid in 2025. Alle bonden hebben tot dusver getekend, behalve de VNV.

Schmid herhaalde nog eens dat de pilotenvakbond niet aan de achterban kan uitleggen waarvoor de bond moet tekenen. “KLM heeft een contract met de overheid gesloten en dat contract is geheim.” Wat er precies in het contract stond, mocht de VNV met niemand bespreken, zegt Schmid. En daar zit volgens hem het probleem. “Wat je afspreekt moet je wel uitleggen aan de mensen in de vereniging.”

“Ik denk dat er in de afstemming tussen KLM en het ministerie iets niet duidelijk geweest is aan de voorkant, dat zijn we nu aan het repareren”, aldus Schmid. Minister Hoekstra stelde afgelopen weekend nog dat volgens hem van meet af aan, in juni, al vastgelegd was dat de loonmatiging moest duren zolang het steunpakket loopt.

Schmid zegt verder “zeer erkentelijk” te zijn voor de door de overheid aangekondigde 3,4 miljard euro overheidssteun voor KLM. “We balen dat dit zo loopt. We hebben dit willen voorkomen met de afgesproken bezuinigingen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om meer dan 20 procent te bezuinigen, maar we willen weten waar we voor tekenen.”

Schmid verwacht dat er nog een “heleboel moeilijke gesprekken komen in de luchtvaart” dit jaar. “Nu op dit moment zitten we bij KLM om dit op te lossen. Uiteindelijk komen we er altijd uit”, aldus de voorman.