Wall Street begint november met plussen

De aandelenbeurzen in New York zijn op de eerste handelsdag van november met winst geopend, na de verliezen op vrijdag toen het sentiment werd gedrukt door tegenvallende kwartaalberichten van de technologiegiganten Apple, Amazon en Facebook. De beurshandel op Wall Street staat deze week vrijwel volledig in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op dinsdag.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 1,2 procent omhoog naar 26.816 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,1 procent tot 3305 punten en techbeurs Nasdaq werd 1 procent in de plus gezet, op 11.022 punten.

Beleggers wikken en wegen al langere tijd wat de meest gunstige uitslag zou zijn, een tweede termijn voor Donald Trump of een overwinning voor de Democraat Joe Biden die voor ligt in de peilingen. Biden zou namelijk nog grotere stimuleringsmaatregelen willen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Het blijft overigens de vraag hoe snel een definitieve uitslag bekend is, omdat veel stemmen per post worden uitgebracht. Ook zou Trump bij verlies de uitslag kunnen aanvechten.

Cosmeticaconcern Estée Lauder had een lagere omzet en winst, maar de resultaten waren wel beter dan analisten hadden verwacht. Het aandeel ging dik 5 procent omhoog. Schoonmaakmiddelenproducent Clorox opende ook de boeken en kreeg er bijna 3 procent bij.

Dunkin’ Brands steeg ruim 6 procent. De eigenaar van Dunkin’ Donuts en de ijsketen Baskin-Robbins wordt overgenomen door Inspire Brands. Die investeerder is al eigenaar van een aantal andere fastfoodketens.